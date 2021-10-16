«القومية لضمان جودة التعليم»: سحبنا اعتماد 1364 مدرسة 

كشفت الدكتورة يوهانس عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إنَّ معايير الجودة لا تختلف من المدارس الحكومية عن المدارس الخاصة، مؤكّدة أنَّ المعايير موحدة لجميع المدارس لأنّها معايير عالمية، مشددة على جميع المدارس بضرورة الحفاظ على مكانتها في جودة التعليم وتجديد الاعتماد عقب انتهاءه مباشرة.

جودة التعليم والاعتماد: لدينا تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم

وأضافت «عيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حريصة على توفير تسيرات مكثفة في إجراءات اعتماد المدارس خاصة في ظل التطور التكنولوجي، موضحة أنَّها هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تدريب مدريري إدارات الجودة في مختلف المحافظات.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم: إلغاء اعتماد المدرسة يؤثر على مصلحة الطالب

وتابعت رئيسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التدريب يتمثل في تعريف مديري الإدارات بآليات التقديم للاعتماد وأهمية اعتماد المدارس، موضحة أن المعايير تتمثل في توفير البنية التحتية للمدرسة والكثافة الطلابية، لافتة إلى أنَّه هناك ما يقرب من 1364 مدرسة تم سحب الاعتماد منها.

وأكّدت أنَّ سحب الجودة من المدرسة يؤثر على مصلحة الطالب: «لأن معايير الجودة تخدم مصلحة الطالب والمدرسة لو محافظتش عليها يبقي مش هتخدم الطالب».

«الوطن» ترصد نسب المدارس المعتمدة من «جودة التعليم» في جميع المحافظات

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسكندرية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الدقهلية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة كفر الشيخ 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القاهرة 13%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الإسماعيلية 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسوان 14%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الغربية 13%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة جنوب سيناء 12%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بني سويف 12%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة القليوبية 11%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة سوهاج 10%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الشرقية 8%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الجيزة 7%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة شمال سيناء 6%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة مطروح 5%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الأقصر 10%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الفيوم 9%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحيرة 9%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنيا 9%.

نسبة المدارس المعتمدة في محافظة الوادي الجديد 35%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة السويس 22%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة دمياط 21%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة قنا 17%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة المنوفية 16%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة أسيوط 16%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة البحر الأحمر 20%.

- نسبة المدارس المعتمدة في محافظة بورسعيد 17%.