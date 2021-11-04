اعتماد 22 مدرسة جديدة في الإسكندرية من هيئة ضمان جودة التعليم

اعتمدت هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد 22 مدرسة جديدة بالإسكندرية، خلال العام الدراسي الحالي، ليصبح إجمالي عدد المدارس المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالإسكندرية 314 مدرسة.

تعليم الإسكندرية تحتفل باعتماد 22 مدرسة

وقال محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الهيئة اعتمدت 22 مدرسة من مدارس محافظة الإسكندرية فى 6 إدارات تعليمية، وثمن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المجهود الكبير الذي تبذله مديرية التربية و التعليم وكافة العاملين بمدارس المحافظة، لتقديم خدمة تعليمية لأبنائنا في جميع المراحل الدراسية وتهيئة المناخ التربوي المناسب لهم.

وأضاف «سعد»، في بيان صحفي، اليوم، أن إجمالي عدد المدارس المعتمدة وصل إلى 314 مدرسة، من مدارس الإسكندرية ما يدل على الجهد المبذول والعمل الجاد في تفعيل ممارسات الجودة والنهوض بالعملية التعليمية، لافتاً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد ليستمر تعليم الإسكندرية في المقدمة.

وأوضح أن إدارة قياس الجودة واللامركزية بالمديرية برئاسة الدكتورة نجلاء سليم، وجميع العاملين بمدارس محافظة الإسكندرية، يبذلون أقصي جهد للنهوض بمستوى العملية التعليمية والتربوية المقدمة لأبنائنا في المدارس.

مدارس الإسكندرية المعتمدة بهيئة الجودة

وأشار إلى أن المدارس التي تم اعتمادها 22 مدرسة من مدارس الإسكندرية في 6 إدارات تعليمية بينها 7 مدارس بإدارة المنتزه التعليمية، و 6 مدارس بإدارة غرب، و3 مدارس بإدارة الجمرك، مدرستين بإدارة العجمي، ومدرستين بإدارة العامرية، ومدرستين بإدارة برج العرب التعليمية، مشيرا إلى أن تصنيف المدارس المعتمدة ضم 16 روضة من رياض الأطفال، و4 مدارس بالمرحلة الإعدادية ومدرسة للمرحلة الابتدائية ومدرسة للمرحلة الثانوية.