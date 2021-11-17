«حماة وطن»: حصرنا احتياجات أهل أسوان ونطلق قافلة شاملة غدا

قال اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، إن الحزب فتح مركز لإدارة الأزمة فوريًا بالتزامن مع تساقط الأمطار الشديدة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان، لافتًا إلى أن أعضاء الحزب في المحافظة انتشروا بالعديد من المناطق المتضررة لحصر الأضرار، وتقديم المساعدات العاجلة من أغذية وأغطية، إضافة إلى تسجيل الحالات التي تتطلب احتياجات مختلفة كإعادة بناء المنازل أو وحدات بحاجة إلى علاج معين.

حصر الاحتياجات الطبية ومستلزمات مواطني أسوان

وأضاف «نصير»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الحزب عمل على حصر الاحتياجات الطبية والمستلزمات الخاصة بالمواطنين في أسوان، مقدمًا الشكر لشركات الطيران التي ساعدت في نقل المعونات الغذائية والطبية والمعيشية للأهالي في أسوان، معلقًا: «بنشكر شركات الطيران اللي عملت ده بدون مقابل».

أول قافلة تنطلق غدًا لأسوان

وأوضح أنه قد تم إرسال ما يقارب الـ30 طن من المواد الغذائية وآلاف البطاطين، كما يوجد حاويات كاملة بها المستلزمات الكهربائية الخاصة بإعادة البناء، معقبًا: «فيه حاوية كبيرة خاصة بالأجهزة المنزلية، وفيه حاويات بها مستلزمات طبية كاملة وأدوية ومنظفات ومعقمات ومواد بناء، دي أول قافلة هنطلعها بكرة وهتوصل صباح الجمعة لأسوان».

وأكد أنه ومع بداية الأسبوع القادم، سيتم تحريك قافلة أخرى إلى أسوان من أجل تقديم المساعدات للمواطنين هناك وتغطية ما يحتاجونه، وقال: «عندنا أمانة في أسوان بها أمانة فرعية اسمها أمانة التضامن بالإضافة إلى أمانة حقوق الإنسان، والأمانات دي نزلت مع أمانة الشباب بنفسهم وعملوا حصر للاحتياجات للناس هناك، وأحنا انفردنا بده بمعرفه البيوت اللي هيعاد إعمارها، أو العائلات اللي هينتقلوا لمساكن أخرى بالتنسيق مع محافظ أسوان».