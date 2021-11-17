 الداخلية توجه قوافل إنسانية لمتضرري السيول في أسوان

أوفدت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية؛ لتوزيع عدد من المساعدات العينية على المواطنين بمحافظة أسوان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها الوزارة ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

تفاصيل سيول أسوان

مشاهد مؤلمة رصدتها عدسات برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، في حلقة خاصة ضمن تغطية آثار سيل أسوان الذي وقع مؤخرًا، وتسبب في دمار عدد من المنازل.

سرير ينقذ حياة أسرة كاملة

مجدي حسين حسن، مدرس ابتدائي من محافظة أسوان، روى تفاصيل تعرض منزله للغرق في السيل والهدم، قائلا إنّ «السرير» الذي كان ينام عليه أولاده، أنقذهم من السيل: «الأولاد مسكوا السرير بعد ما اتفاجئوا بدخول الميّة عليهم في البيت».

لم يتمالك المدرس نفسه، وبكى حين تذكر مشهد دخول المياه مندفعة إلى منزله، بفعل اندفاع السيل من أعلى الجبل، مرددًا «نحمد الله واللهم لك الحمد»: «قلت لأولادي مفيش أدامنا غير الدعاء لربنا يوقف الميّة، وبالفعل الميّة وقفت ببركة دعاء الأطفال».

وأشاد مجدي بجيرانه وأهل قريته، الذين عرضوا أنفسهم للموت لإنقاذ أسرته وإخراجهم من المنزل باستخدام الأخشاب: «كل حاجة راحت وكله بإذن الله بيتعوض، والحمد لله جيرانّا مسابوناش واللي عنده هدوم جاب لنا، والله ما سابونا الحمد لله، وتكافل وجابوا لنا أكل وكأن مفيش حاجة حصلت».