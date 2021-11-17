الصحة تكشف موقف التطعيم بلقاحات كورونا: 14.5 مليون حصلوا على جرعتين

عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محليا ودوليا، بما في ذلك معدلات التغير في الإصابات عالميا، ونسب الإشغالات في المستشفيات بمصر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أكد أنّ إجمالي عدد الذين حصلوا على التطعيم 27,485.140 جرعة أولى، و14.454.652 جرعة ثانية، وإجمالي الجرعات المستهلكة بلغ 41,939.792، كما استعرض العقود الخاصة باللقاحات وتصنيع المواد الخام لعام 2022، وسيناريوهات العمل لتوفير هذه اللقاحات.

التوسع في منظومة تطعيم لقاحات كورونا

وشدد الدكتور مصطفي مدبولي، بحسب بيان، على الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الحالي، وعدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول ذات التوقيت، فضلا عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته قبل التأكد من حصوله على اللقاح، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، مُشيرا إلى أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

تطعيم 482 ألف مواطن ضمن «معا نطمئن»

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، مستجدات حملة «معا نطمئن»، مشيرا إلى توفير 14 مركزا لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق، فضلا عن 97 نقطة تسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، وتوزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بمحطات المترو، وجرى تطعيم 482 ألف شخص تقريبا عن طريق الحملة، بالتنسيق مع الأحزاب في 27 محافظة.

ولفت الوزير إلى أنّه سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا بمحطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، إضافة إلى محطات القطارات تباعا، فضلا عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضا بعدد من الأسواق التجارية «المولات».