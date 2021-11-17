«الصحة»: أخذ اللقاح يقلل من نسبة الوفاة بسبب مضاعفات كورونا

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تمر بارتفاع ملحوظ في معدل الإصابات والوفيات خلال الموجه الرابعة من الفيروس كوورنا، وأعداد الإصابات والوفيات في تزايد مستمر خلال الأيام الحالية، مشيرا إلى أنه كلما زادت الأعداد زادت عدد الوفيات التي تكون متأثرة بمتغيرات فيروس كورونا مثل «متغير دلتا» الذي يتسم بسرعة الانتشار.

اللقاح هو الطريق للنجاة من الوفاة بفيروس كورونا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أخذ اللقاح يعد الطريقة الوحيدة للنجاة من خطر الوفاة عند الإصابة بفيروس كورونا، فالأجسام المضادة للفيروس تعد واحدة من أهم الطرق للوقاية من مضاعفات كورونا وتقلل من نسب الوفاة بسبب متغيرات الفيروس، لافتا إلى أن اللقاحات تعمل على تقوية جهاز المناعة وتصدي للفيروسات وعدم تأثيرها وتجنب حدوث أي مخاطر تؤثر على صحة الأشخاص.

وتابع المصدر، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة للتوسع في عملية التطعيم من خلال إضافة مراكز تطعيم ثابتة ومتنقلة من أجل تطعيم أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة المقبلة والوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء.

ارتفاع معدل شفاء حالات كورونا في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت أمس وزارة الصحة والسكان، عن خروج 765 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288879 حتى اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 941 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 69 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 345848 من ضمنهم 288879 حالة تم شفاؤها، و19636 حالة وفاة.