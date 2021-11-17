السكة الحديد تكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات في أعياد رأس السنة

كشف اللواء محمد نصر علام، رئيس الشركة الوطنية لعربات النوم التابعة لهيئة السكة الحديد، اليوم، حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات في أعياد رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي.

وقال علام: «يتم زيادة أسعار تذاكر قطارات النوم TOP VIP خلال أعياد رأس السنة، وإجازة منتصف العام الدراسي، إلى 500 جنيه بدلاً من 375 جنيها»، مشيراً إلى أن الزيادة بسبب إضافة وجبة شاملة، منوها إلى أن الزيادة تكون أوقات إجازة أعياد رأس السنة، وذلك خلال السفر يوم 6/12/2021 حتى يوم 31/122021، وذلك لرحلات الذهاب، أما رحلات العودة من أسوان فجاءت خلال الفترة 17/12/2021 وحتى 1/1/2022».

زيادة أسعار تذاكر النوم TOP VIP فقط

وقال نصر، في تصريحات للوطن، إن الزيادة تكون خلال أعياد رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي، مؤكداً أن قيام قطارات النوم TOP VIP خلال إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس والجامعات وذلك خلال الفترة من 3/2/2022 حتى 16/2/2022 للرحلات الذهاب أما العودة من أسوان خلال أيام 4/2//2022 حتى 1/3/2022، وذلك على كافة خطوط السكة الحديد.

أبو المكارم: لن يتم تحريك أسعار تذاكر القطارات

ومن جهته، قال المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن أسعار تذاكر القطارات، كما هى ولا يوجد أى تحريك على أسعار تذاكر القطارات الروسية والمكيفة والمميزة والمحسنة في أعياد رأس السنة وإجازة منتصف العام الدراسي، منوها إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطط شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات والقضاء على تأخيرات القطارات.

وأوضح أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار تذاكر القطارات تعتبر الأرخص من بين وسائل المواصلات في مصر، منوها إلى أن الهيئة تنفذ تدابير وإجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.