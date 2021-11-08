وزير النقل يكشف موعد وقف تشغيل القطارات القديمة على خطوط السكة الحديد

كشف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن موعد وقف تشغيل عربات القطارات القديمة على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، قائلا إنّه سيتم وقف تشغيل القطارات القديمة على خطوط السكك الحديدية نهاية ديسمبر 2021، وستكون القطارات العاملة حديثة ومحسنة، كما أوضح أنّ قطارات السكة الحديد تقل نحو مليون راكب يوميا، ونسعى لزيادة عدد الركاب لمليوني راكب منتصف 2024.

وزير النقل: خطة بـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

وقال وزير النقل لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تعمل على تقليل حوادث قطارات السكة الحديد، من خلال تنفيذ خطة شاملة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، وتحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، موضحا أنّه لن يتم السماح لأي قطار قديم بالعمل على خطوط السكة الحديد.

صيانات دورية لقطارات السكة الحديد قبل التشغيل

وأوضح وزير النقل، أنّ قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات العمل، للحد من أي أعطال، والقضاء على تأخيرات القطارات، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، منوها بأنّ الهيئة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

تركيب بوابات بمحطات القطارات الرئيسية للسيطرة على الإيرادات

وأكد الوزير، أنّه جارٍ تركيب بوابات إلكترونية بالمحطات الرئيسية في السكة الحديد، لتنظيم حركة مرور الركاب والسيطرة على الإيرادات والعوائد المادية للسكك الحديدية، وعدم السماح لأي راكب بالتزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات.