«حياة كريمة» تستعرض أبرز مشروعات المبادرة في محافظة الإسماعيلية

نشرت الصفحة الرسمية لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أخر تطورات مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، وذكرت أنه فى إطار متابعة أعمال مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الإسماعيلية، تابع فريق المتابعة الميدانية للمؤسسة الأعمال بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق، حيث يجري الانتهاء من الإنشاءات وأعمال التشطيبات لمجمع الخدمات الحكومية بنسبة تنفيذ 95%.

رفع كفاءة نقطة إسعاف القديمة بنسبة تنفيذ 100%

كما يتم الانتهاء من رفع كفاءة نقطة إسعاف القديمة بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء نقطة إسعاف بطريق الأوسط بجوار وادي التكنولوجيا ووصلت نسبة التنفيذ 30%، وإنشاء مجمع خدمات زراعية بنسبة تنفيذ 40%، وتنفيذ خطوط تغذية بقطر 110 بوصات لمسافة 17 كم ، وبقطر 160 بوصة لمسافة 6 كم، وبقطر 200 بوصة لمسافة 15 كم، فضلًا عن تنفيذ خزان بسعة 160 م3، وبلغت متوسط نسب التنفيذ 70 %.

إنشاء 15 فصلا في المدرسة الإعدادية المشتركة

ويجري العمل على إنشاء عدد 15 فصلا في المدرسة الإعدادية المشتركة، وتوسعة 15 فصلا بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية، وتوسعة 6 فصول بمدرسة السلام البدوية تعليم أساسي، وتوسيع 22 فصلا بمدرسة العاشر من رمضان تعليم أساسي، وصيانة المقر الإداري لمركز الشباب من أعمال كهرباء ومحارة ودهانات خارجية وداخلية والأبواب والشبابيك، ورفع كفاءة سور بطول 1000م وارتفاع 3 أمتار، وإنشاء ملعب نجيلة طبيعي، ورفع كفاءة ملعب نجيلة صناعي، وإنشاء سور بطول 450 مترا وارتفاع 3 أمتار، وبلغت نسبة التنفيذ 80%.

إنشاء 4 كباري

كما يتم العمل خلال مبادرة «حياة كريمة» على إنشاء 4 كباري، هي كوبري ترعة العقارية، إذ بلغت نسبة التنفيذ 22%، وكوبري ترعة الشباب، وبلغت نسبة التنفيذ 15%، وكوبري ترعة العبور بنسبة تنفيذ 15%، وكوبري على طريق ترعة الهدى الشمالي بنسبة تنفيذ 33%، وقام بالجولة الميدانية الدكتور محمد أنور ترك، والمهندس نبيل عصام عبد الحميد منسقي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالإسماعيلية، ومحمد صابر رئيس قرية الأبطال، ويذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.