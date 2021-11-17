«حياة كريمة» تنشئ مجمعا خدميا وزراعيا بكفر شبين في القليوبية «صور»

أعلن الحساب الرسمي لمؤسسة «حياة كريمة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه في جولة ميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» لمتابعة سير العمل لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرى محافظة القليوبية، جرى رصد التالي:

أعمال حياة كريمة في كفر شبين

1- المجمع الخدمي بكفر شبين، بنسبة تنفيذ 65%.

2- المجمع الزراعي بكفر شبين، بنسبة تنفيذ 52%.

3- تطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر شبين الإعدادية، ومن المتوقع انتهاء جميع الأعمال بها خلال أسبوع ضمن مبادرة حياة كريمة.

4- تطوير مركز شباب كفر شبين بنسبة تنفيذ 95%، وجاري تنجيل الملعب.

5- مدرسة كفر شبين الابتدائية 3، بنسبة تنفيذ 40%.

6- مدرسة الدمرداش الزلباني، وقد بلغت نسبة الإنجاز 45%.

7- مدرسة الشهيد أحمد كمال، بنسبة إنجاز 80%.

8- فيما يخص الكهرباء، جاري العمل في مد وتدعيم قطاع الكهرباء بنسبة بلغت 96% من كابلات الجهد المتوسط، و35% فيما يخص صيانة الأعمدة.

9- وفيما يخص الغاز الطبيعي، جاري العمل بنطاق القرية بنسبة بلغت 87% من إجمالي الأعمال المطلوب تنفيذها.

مشروعات حياة كريمة في كفر الدير

1- مركز شباب كفر الدير، حيث تم تسليم الموقع وجاري بدأ الأعمال المقررة لإنشاء جديد لمركز شباب كفر الدير.

2- مدرسة الشهيد رمضان حمدان، تم الانتهاء من 100% من الأعمال، وجاري التسليم.

3- مدرسة كفر الدير الإعدادية المشتركة، تم الانتهاء من 100% من الأعمال، وجاري التسليم.

4- فيما يخص الصرف الصحي، جاري العمل بأعمال شبكات الانحدار بنسبة إنجاز بلغت 97%.

تطوير قرية الحصافة ضمن حياة كريمة

1- مركز شباب الحصافة، تم تسليم الموقع وجاري بدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.

2- محطة رفع الحصافة وكفر الدير، بنسبة إنجاز 50%، وجاري البدء في أعمال المباني.

3- فيما يخص شبكات الانحدار بالحصافة، فقد تم الانتهاء من 95% من الأعمال المقررة، وجرت تلك الأعمال بإشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.