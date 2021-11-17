وزيرة الثقافة تدشن أول منفذ لـ«كشك كتابك» ضمن مبادرة حياة كريمة

دشَّنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أول نموذج من كشك كتابك بساحة دار الأوبرا، والذي يتم تنفيذ 333 وحدة منه ضمن مشاركات وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ونجوع مصر.

ويأتي ذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة والهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج وبحضور أعضاء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتورة نيفين محمد، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، وزينب عزيز، رئيس المركز القومي للسينما.

توطين الثقافة عن طريق كشك كتابك

ووجهت عبد الدايم الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المشروع، وقالت إنه يستهدف توطين الثقافة في القرى التي يتم تأهليها إيمانًا بنشر التنوير وتعزيز قيم الثقافة المصرية الأصلية.

وتابعت أنه يسهم في بناء الشخصية القادرة على الحفاظ على ما تم تطويره وبنائه من قرى مبادرة حياة كريمة، كما أنه يهدف لتوفير محتوى ثقافي يخاطب مختلف شرائح المجتمع لنشر الأفكار البناءة ومحاربة التطرف وتصويب المفاهيم، خاصة لدى الشباب والمساعدة في تكوين وعى الأجيال الجديدة.

وأكدت وزيرة الثقافة أن ذلك يمثل أحد مسارات تحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر، مضيفةً أن كشك كتابك يضم مبادرة ثقافتك كتابك التي تتيح المطبوعات بأسعار تبدأ من جنيه حتى 20 جنيه، لنشر المعرفة وغرس قيم التعلم وتشجيع مختلف شرائح المجتمع على القراءة والاطلاع، وكذلك بناء عقول، ومن شأنه المساهمة في خلق فرص عمل من خلال إدارة وتشغيل أبناء القرى لهذه المنافذ.

من جانبه، قال رئيس هيئة الكتاب، إن هذا المنفذ يعد نموذجًا تستهدف الوزارة تنفيذه بمحافظات مصر، ضمن مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة، لتطوير الريف المصري والتي تهدف لتوفير الكتاب بأسعار مخفضة لنشر المعرفة.

وأضاف أن كشك كتابك يضم كتب الهيئة العامة المصرية للكتاب ومطبوعات الجهات المعنية بالنشر بوزارة الثقافة، منها الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومى لثقافة الطفل ومطبوعات مختارة من إصدارات دور النشر الخاصة تشرف على انتقاء عناوينها الهيئة المصرية للكتاب، بالتعاون مع اتحاد الناشرين ضمانًا للمحتوى المعرفي.

والجدير بالذكر أن مشروع «كشك الكتاب» يعد أحد محاور مشاركة وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يهدف إلى توفير مطبوعات وزارة الثقافة وإصدارات دور النشر الخاصة، بعد اختيارها من قبل الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصرين لأبناء القرى بأسعار مخفضة، وكذلك التعاون مع وزارة التنمية المحلية التي يتم الاتفاق معها لتحديد أماكن وعدد الأكشاك في كل قرية وفقا للكثافة السكانية.

كما تساهم في هذا المشروع وزارات الداخلية، والدفاع، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والنقل، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتتميز المنافذ «كشك الكتاب» بشكل جمالي يتسق مع مفردات التطوير التي تشهدها قرى مبادرة حياة كريمة، كما يسهم في توطين الثقافة بأفرعها المختلفة بوصفها صناعة قادرة على توفير فرصة عمل لأبناء هذه القرى، إضافة إلى أنه يفتح آفاق الاستثمار في الثقافة والصناعات الثقافية، ومن بينها نشر الكتب وتوزيعها قادرة على منافسة غيرها من الصناعات.