إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رضا أبو العزم، مدير الإدارة، من ضبط كمية من المشغولات الذهبية أثناء محاولة تهريبها، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتعديلاته، والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل، والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في راكب أجنبي من أصل مصري قادماً من ميلانو

وأكدت مصلحة الجمارك، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 706 القادمة من ميلانو، اشتبه محمد يوسف، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب أجنبي من أصل مصري، قادماً من إيطاليا.

وأوضحت الجمارك أنه بسؤال الراكب عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية، فأجاب بالنفي، وتم تكليف لجنة من محمد يوسف هيثم محمد، مأمور الجمرك، بإشراف إبراهيم عامر، مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً، وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار و5 عدسات أحجام مختلفة، تستخدم فى فحص المعادن، و14 كارت شهادة ضمان خاصة بالسوليتير وخواتم الألماس، وبتفتيشه ذاتياً تبين وجود مجموعة من كروت الفيز داخل محفظة النقود، بفحصها تبين أن بداخلها لفافات من الورق بها فصوص أحجار كريمة أحجام وأشكال مختلفةً، وداخل جيوبه 5 غوايش و3 خواتم من الذهب المرصع بفصوص الألماس، بوزن 137 جراماً.

تحرير محضر ضبط جمركي وجرد المضبوطات

وأشارت الجمارك إلى أن رضا أبو العزم، مدير الإدارة، قررإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 190 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وقام بالجرد والتحريز هيثم أحمد، وروضة طارق، بإشراف عمرو عبد المنعم، مدير الحركة.