سرقة مشغولات ذهبية من سيدة بالسيدة زينب: «ابن الحتة كسر الخزنة وخد اللي فيها»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لاتهامه بسرقة شقة بأسلوب «كسر الباب» بمنطقة السيدة زينب، وإعادة كافة المسروقات.

تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة «مشغولات ذهبية - مبلغ مالي - هاتف محمول» من داخل خزينة حديدية، تم كسرها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم.

سقوط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» وفتح الخزينة "باستخدام «عتلة» حديدية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وكذا العتلة الحديدية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.