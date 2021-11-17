مسئولون ونواب وحزبيون في عزاء النائب الراحل أحمد زيدان

توافد عدد من النواب على عزاء النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، الذي وافته المنية أمس، وشيع جثمانه اليوم، حيث شارك بالجنازة طاهر أبو زيد النائب السابق ووزير الرياضة الأسبق، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عبد الوهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والنائب أحمد نشأت منصور.

عزاء النائب أحمد زيدان

وشارك في عزاء النائب أحمد زيدان، كل من النائب محمد السباعي والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمود القط، والنائب محمد إسماعيل، وأعضاء التنسيقية، نور الشيخ، ومحمد مجدي أباظة، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو التنسيقية، والنائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ.

وحضر العزاء، النائب السابق عن الدائرة جون طلعت، والنائبة السابقة عن مجلس النواب مي البطران، وشارك أيضا نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي.

نواب وسياسيون في عزاء أحمد زيدان

فضلا عن توافد عدد كبير من النواب السابقين والحاليين، ومن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في عزاء النائب أحمد زيدان، كما شارك في العزاء كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأرسلت العلاقات العامة بمجلس النواب، وفدا للمشاركة في العزاء بحضور محمد عبد العظيم.

وحضر أيضا، وفد من القساوسة وممثلي الكناىس بشبرا، كما شارك في العزاء أيضا، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

كما حضر العزاء، النواب أحمد حته وعيد حماد ودودي العمدة، وعدد كبير من النواب عن حزب مستقبل وطن، وشهد سرادق العزاء تزاحم واحتشاد كبير من النواب والمواطنين من الأقباط والمسلمين وأهالي شبرا.

واستقبل المعزون، نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المعزين، حيث تقدموا صفوف مستقبلي المعزين، كما استقبل المعزين عدد من النواب، أصدقاء النائب الراحل.

كما حضر وتوافد، عدد كبير من النواب أعضاء المجلس السابق، من بينهم النائب محمد إسماعيل.