أحمد زيدان من خدمة شبرا إلى مثواه الأخير بالفيوم.. الأهالي يودعون «النائب الإنسان» بالدموع

شيع جثمان النائب الراحل أحمد محمد زيدان، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا، ووكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب وعضو نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وسط بكاء المواطنين ممن يودعون جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث وافته المنية، أمس.

وبترديد عبارة «النائب الإنسان» في حالة من الحزن على فراق النائب أحمد زيدان، تم تشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بطريق الفيوم.

وحضر تشيع الجنازة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأهالي دائرة النائب الذين توافدوا بآلاف من قبل بداء الجنازة وحضروا صلاة الجنازة وتشييع جثمان النائب أحمد زيدان.

رئيس لجنة الأمن القومي يحضر العزاء

وحضر العزاء اللواء إيهاب هلال، أمين العاصمة لحزب حماة وطن، والمستشار هيثم الرفاعي الأمين العام لحزب حماة وطن بروض الفرج، والمستشار علي علاء أمين تنظيم حزب حماة وطن روض الفرج، وهيئة حماة وطن على رأسهم الفريق جلال هريدي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب ورئيس الحزب، وعدد كبير من نواب البرلمان ورجال الدولة.

ومن المقرر أن يقام عزاء النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا مصر، أمام منزله في شبرا مصر، بعد صلاة المغرب.

وفاة النائب أحمد زيدان أمس

يذكر أن النائب أحمد زيدان قد توفى أمس بعد صراع مع المرض، وكان عضو في مجلس النواب وشغل منصب نائب رئيس لجنة الاتصالات، كما كان له مشاركات حزبية حيث انضم إلى تنسيقية شباب الأحزاب، كما كان عضوا في حزب حماة وطن.

وهو من النماذج المكافحة، حيث خاض الانتخابات في الفصل التشريعي الأول عن دائرة شبرا وتكلفة ميزانية الدعاية الانتخابية 38 ألف جنيه فقط، وحرص أهالي الدائرة شبرا على انتخابه لثقتهم الشديدة فيه، ويعد من الشباب المتميزين بتنسقية شباب الأحزاب والسياسين وشغل وكالة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دور الانعقاد الماضي.