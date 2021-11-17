دفن جثمان النائب أحمد زيدان في مقابر العائلة بالواحات

دُفن جثمان أحمد زيدان، أحد أبرز نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقابر العائلة على طريق (الواحات - الفيوم) قبل قليل، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد الفتح بحي شبرا عقب صلاة الظهر اليوم.

وحرص المشاركون في تشييع جثمان أحمد زيدان إلى مثواه الأخير، على الدعاء له بالرحمة والمغفرة أثناء الدفن، بعد جنازة حاشدة في حي شبرا، شارك فيها المئات من أهالي الحي العريق.

مراعاة الإجراءات الاحترازية في جنازة أحمد زيدان

وشهدت مراسم الدفن، التزام الحضور بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث اقتصر الحضور على عائلة النائب الراحل أحمد زيدان وبعض محبيه وزملائه.

وكان النائب الراحل أحمد زيدان، فاز بمعقد البرلمان لدورتين، وأنهى عمله في الفصل التشريعي الأول على أكمل وجه، لكن القدر لم يهمله لاستكمال مسيرته البرلمانية في الفصل التشريعي الثاني.

مشاركات مميزة للنائب الراحل في النواب

وشغل زيدان منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني عن حزب حماة الوطن، وسجّلت مضابط الغرفة الأولى للبرلمان، كلمات مهمة في مداخلاته بشأن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس.

وحظي النائب الراحل بشعبية كبيرة داخل دائرته في حي شبرا، التي تمثل عصب مصر، حيث تجمع ناخبين مسلمين وأقباط، كما حظي بحب واحترام الجميع، وكان حريصا على إجراء ملتقى توظيف سنوي لأبناء دائرته في شبرا.