توافد أعضاء البرلمان على عزاء النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي وافته المنية، أمس، وشيعت جنازته اليوم من مسجد الفتح في شبرا.

عزاء النائب أحمد زيدان

وشارك في عزاء النائب أحمد زيدان الذي أقيم أمام منزل الأسرة في شبرا، كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وعاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعدد كبير من نواب التنسيقية على رأسهم عمرو درويش ومحمد تيسير مطر والنائب محمد عزمي، والنائب محمود بدر والنائب خالد بدوي والنائب أحمد علي نائب المرج، وعدد كبير من النواب السابقين بينهم أسامة أبو المجد، وعلاء والي.

النائب أحمد زيدان

وكان النائب الراحل أحمد زيدان، فاز بمعقد البرلمان لدورتين، وأنهى عمله في الفصل التشريعي الأول على أكمل وجه، وشغل «زيدان» منصب وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني عن حزب حماة الوطن، وسجّلت مضابط الغرفة الأولى للبرلمان، كلمات مهمة في مداخلاته بشأن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس.

وحظي النائب الراحل بشعبية كبيرة داخل دائرته في حي شبرا، التي تمثل عصب مصر، إذ تجمع ناخبين مسلمين وأقباطا، كما حظي بحب واحترام الجميع، وكان حريصًا على إجراء ملتقى توظيف سنوي لأبناء دائرته في شبرا.