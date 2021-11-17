ارتفاع كبير في سعر الذهب بختام التعاملات.. وعيار 21 يسجل 813 جنيها

سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً وصل إلى نحو 6 جنيهات بعد تراجع أمس الثلاثاء.

عيار 24 يسجل 929 جنيها

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التعاملات المسائية اليوم، شهدت ارتفاع أسعار جرام الذهب عيار 24 بنحو 6 جنيهات عن التعاملات الصباحية، موضحاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أسعار الذهب عيار 24، تراوحت في التعاملات المسائية بين 929 و931 جنيها.

وأكد «وصفي» تغير أسعار الجرامات في محلات دون غيرها لذلك يتم تحديد نطاق سعري للحد الأدنى للأسعار، وكذلك الحد الأقصى لها، مشيراً إلى أن سعر جرام الذهب في التعاملات الصباحية تراوح بين 923 و925 جنيها.

زيادة أسعار الذهب

وتابع أن جرام الذهب عيار 21، زاد أيضاً بمقدار 6 جنيهات؛ إذ تراوحت أسعار جرام الذهب من هذا العيار بين 813 جنيها كحد أدنى بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 815 جنيها، في الوقت الذي تراوحت فيه أسعار جرام الذهب عيار 18 بين نطاق سعري يبدأ من 697 جنيها ويصل إلى 699 جنيها.

وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات ذهب عيار 21 تراوحت أسعاره بين 6504 و6520 جنيها كأقصى سعر له في التعاملات المسائية، بينما وصل سعر كيلو الذهب إلى نحو 929.143 ألف جنيه كحد أدنى لسعر الكيلو بينما سعر الحد الأقصى لسعر كيلو الذهب نحو 931.429 ألف جنيه في الوقت الذي سجلت فيه أونصة الذهب نحو 28.896 جنيه في الحد الأدنى للسعر في محلات الصاغة في الوقت الذي بلغ فيه الحد الأقصى للأونصة نحو 28.967 جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.