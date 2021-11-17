حمو بيكا يرد على رسوبه في اختبارات النقابة بخطأ لغوي: «صقطوني ليه؟»

كشف مؤدي المهرجانات حمو بيكا كواليس خضوعه لاختبارات نقابة الموسيقيين للمرة الثانية، قبل أيام، بهدف تقنين أوضاعه داخل النقابة، والتي رسب فيها للمرة الثانية على التوالي، رغم وجود بعض الأخطاء اللغوية التي نشرها في تعليقه مثل كلمة «سقطوني»، قائلا: «دخلت الامتحان وغنيت عدد من أغنياتي، بس صقطوني رغم تقدمي بصحيفة الحالة الجنائية، التي خلت من أي سوابق جنائية، فضلاً عن تقديمي لشهادة الخدمة العسكرية بعد التحاقي بالقوات المسلحة المصرية».

وأضاف «بيكا» في بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»:«أنا اشتغلت وكافحت وشقيت ودخلت أماكن كان نفسي أدخلها من زمان، واتعرفت علي ناس نضيفة وكويسة، وكنت بحمد ربنا علي نعمه عليّ، ليه توقفوني؟ احنا لينا جمهور في أمريكا وإيطاليا وتونس وليبيا وكل بلد فيها جاليات مصرية وعربية لينا جمهور فيها».

حمو بيكا يوجه رسالة لنقابة الموسيقيين

وتابع: «إنتوا بتقولوا لينا إننا ملناش أكل عيش في بلدنا يعني؟ ممكن أطلع برة بلدي وآكل عيش بس لأ، دي بلدنا اللي بتشرف بيها، وإحنا مش بنعمل حاجة غلط، إحنا بنشتغل، وبنام علي المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير، وحابب أقول للفنان هاني شاكر إحنا بنحبك واعتبرنا زي ولادك، لازم تساعدنا مش تحاربنا، إحنا مش صراع ولا حرب، ليه الناس برة بتتفرج علينا كدة؟».

بيكا: «عندي جمهور في إيطاليا وأمريكا»

وأكد «بيكا» أن قرار منعه من الوقف سينعكس بالسلب على العاملين معه وأسرهم، مشيراً إلي أنه لا يعرف سببا للوقف رغم التزامهم بالغناء بفرق موسيقية، وذلك احترامًا لقرار الفنان هاني شاكر بمنع غناء المطربين بـ «فلاشة» في الحفلات الغنائية.