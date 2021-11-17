أول تعليق من حمو بيكا على قرار منعه من الغناء: فيه 100 مليون بيسمعوني

«أنا فرحان وسعيد».. هكذا علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا على قرار منعه من الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية، اليوم الأربعاء، مؤكدا أنه ضاق ذرعا من كثرة شكواه تجاه الظلم الواقع عليه وعلي كل مؤدي المهرجانات الموقوفين من النقابة، لافتًا إلى أن جمهوره في مصر والوطن العربي يتخطى 100 مليون.

حمو بيكا: قرار وقفي سيتضرر منه العاملون معي وأسرهم

وقال «بيكا» في بث مباشر مع جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «قرار وقفي صادر منذ خمس سنوات تقريبا، وتعبت من الحديث مرارا وتكرارا عن هذه الأزمة، وسبق وحُررت محاضر كثيرة ضدي، ولكن قرار وقفي لا يقتصر علي حمو بيكا فحسب، وإنما يشمل كل العاملين معي اللي فاتحين بيوت كتير».

وأضاف: «أشكر نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وأكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكني أتساءل: إذا كنتم ترونني لا أصلح للغناء فهناك الكثيرين ممن يحملون كارنيه النقابة لا يصلحون للغناء أيضا، ولن أذكر أسماء بعينها لأنهم أصدقائي وبيني وبينهم عيش وملح».

حمو بيكا: استجبنا لقرار الغناء بدون فلاشة.. وفيه 100 مليون بيسمعونا

وتابع: «قررت النقابة منع المطربين من الغناء بـ فلاشة، واستجبنا للقرار وأصبحنا نغني بفرق موسيقية، فما المطلوب منا بعد ذلك؟ هناك ما يقرب من مائة مليون مصري وعربي يستمعون لمغنيي المهرجانات، فهؤلاء لابد من الأخذ بآرائهم في قرار وقفنا، لأن هذا القرار.. ده ميرضيش ربنا».

وواصل حديثه قائلاً: «كنت أسدد مبلغ 15 ألف جنيه رسوم تصريح مقابل غنائي في الساحل الشمالي، لأني عاوز أكل عيش ولازم مسؤولي النقابة يقفوا جنبنا.. لأننا شباب أحبوا الموسيقي وشرفنا مصر في حفلاتنا الغنائية بمختلف الدول العربية، ونحن نحب هذه البلد ونعشق ترابها».