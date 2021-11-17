رسوب حمو بيكا في اختبارات نقابة الموسيقيين.. رسميا

أعلنت نقابة الموسيقيين، رسميا، رسوب مؤدي المهرجانات حمو بيكا في اختبارات لجنة القيد التي أقيمت منذ 12 يوما بمقر نقابة المهن الموسيقية.

ووضعت النقابة اسم بيكا على قوائم الممنوعين من الغناء والتصاريح، إلا بعد أن يتقدم من جديد للنقابة ويخضع للاختبارات والكتابة.

رسوب حمو بيكا في اختبارات النقابة من جديد

لم يكن حمو بيكا الوحيد الذي تقدم للجنة وسلم أوراقه، فتقدم معه 22 من مؤدي المهرجانات خلال الأيام الماضية.

جدير بالذكر أن حمو بيكا تقدم من قبل بأوراق اعتماده، لكنه رُفض من قبل لجنة القيد لعدم حفظه المقامات الموسيقية، وعدم قدرته على الغناء بالطريقة الصحيحة.

وأشاد هاني شنودة، في تصريح سابق لـ«الوطن»، بالموهبة الغنائية التي يتمتع بها غالبية المُشاركين في اختبار الأصوات الجديدة، قائلًا: «سمعنا أصوات كويسة، والغالبية نجحت، وعدد قليل هو اللي سقط»، رافضًا الإفصاح عن هوية أو عدد الراسبين.

الموسيقيين تمنع 19 مؤديا للمهرجانات من الغناء

ومنعت النقابة في بيانها الصادر اليوم، 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم كالتالي: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

كما أصدرت قرارا بمنع حسن أبو الروس من الغناء وذلك بسبب عدم التزامه بمعايير النقابة.