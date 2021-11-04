موعد قبول أو رفض حمو بيكا بـ«الموسيقيين» بعد خضوعه للاختبارات مجددا

خضع مطرب المهرجانات حمو بيكا، لاختبارات لجنة القيد بنقابة المهن الموسيقية، خلال انعقاد اللجنة أمس، وشهدت تقدم 23 مطربا للاختبارات، بينهم حمو بيكا.

حمو بيكا وباتستوتا أبرز المتقدمين للجنة الاختبار

وتُعقد لجنة اختبار الأصوات بنقابة الموسيقيين المصرية، كل ستة أشهر، لقبول أو رفض المطربين الشباب الراغبين في الانضمام لأخذ التصريح السنوي، الذي يمثل العضوية المنتسبة للنقابة، وتكونت لجنة أمس من: الملحن سامي الحفناوي، والملحن هاني شنودة، بصحبة محمد ضياء من خارج أعضاء مجلس إدارة النقابة، بحضور المايسترو حمادة أبو اليزيد، رئيس لجنة القيد بالنقابة، والدكتور علاء سلامة، وكيل النقابة.

وعلمت «الوطن»، من مصادرها، أن النتيجة الرسمية ستُعلن بعد نحو أسبوع بعد فرز كافة الأصوات، ولكن هناك أقاويل قوية تتردد داخل النقابة توافق على إنجاح حمو بيكا وضمه للمنتسبين حتى تكون حفلاته الغنائية وتصاريحه الغنائية تحت أعين النقابة.

محمد ضياء: عدد من المتقدمين ذوي أصوات واعدة

وعن مستوى المتقدمين للجنة، أوضح الموسيقار محمد ضياء، في تصريحات صحفية، أن هناك مجموعة من المطربين الصاعدين لديهم خامة جيدة تم قبولهم، وهناك مجموعة أخرى يحتاجون لمراجعة أنفسهم والتدريب أكثر ليتحسن أداؤهم، وهناك مجموعة تم رفضها لتدني مستواها عن الحد المقبول.

وأضاف ضياء، أنه سيتم إعلان نتيجة لجنة الاختبار بعد انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة النقابة، برئاسة النقيب المطرب هاني شاكر، واعتماد النتيجة.

جدير بالذكر أن حمو بيكا، كان قد ترشح من قبل للجنة النقابة، ورسب في الاختبار على يد الفنان والموسيقار الكبير حلمي بكر، حيث رفض اعتماده كمطرب في النقابة لعدم قدرته على غناء السلم الموسيقي بشكل سليم وواضح.