إزالة 146 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية بمدينتي قلين وفوه بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة، منهم 7 حالات على مساحة 290 مترا، وحالة على مساحة 10 قراريط، وسهم، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

عدم التهاون في حق أملاك الدولة

ترأس الحملة بقلين فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، وترأس الحملة بفوه وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

محافظ كفر الشيخ: فرض هيبة الدولة على أراضيها مهمتنا

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن إزالة 164 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه 18، منهم 22 حالة تعد على مساحة 1493 مترا، و142 حالة على مساحة 94 فدان، وسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد.

وأكد تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

إزالة أي تعديات في المهد

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.