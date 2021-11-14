إزالة 73 حالة تعد في بيلا وسيدي سالم ضمن الموجة 18 بكفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، وبمشاركة قوات الأمن، بقيادة اللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، اليوم السبت، حملة مكبرة استهدفت إزالة 36 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة بمساحة إجمالية 12.5 فدان، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وقال رئيس مدينة بيلا، إن الحملة تأتي لاسترداد حق الشعب والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف، وتنفيذًا لتوجيهات عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

إزالة 37 تعديا في سيدي سالم

بينما تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 37 حالة تعدي على أملاك الدولة، على مساحة فدان، و23 قيراط و3 أسهم، خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

ندوة عن المحاصيل الشتوية في كفر الشيخ

في سياق آخر، نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفرالشيخ، ندوة عن التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية والمحافظة على الأراضي الزراعية وكيفية التغلب على المشاكل الزراعية، برعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، وذلك ضمن مبادرة ترشيد استخدام مياه الرى.