الديهي: مصر أكثر أمنا من أمريكا وبريطانيا.. وتقدمنا 3 مراكز في التعليم

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، حديث البعض عن أن مصر تحتل مركزا متأخرا في مؤشر العدالة، إذ أن مصر تحتل المركز 33 مقابل المركز 36 خلال 2020 من بين 73 دولة في مؤشر «جودة الحياة»، بينما في التعليم احتلت مصر المركز 39 من بين 73 دولة، مقابل المركز 42 في العام الماضي بتقدم 3 مراكز، واحتلت المركز الثالث في المرونة الاقتصادية وتقبل الاقتصاد لكل ما هو هيكلي وجديد من بين 73 دولة، مقابل المركز الرابع خلال 2020.

تصنيف مصر أكثر أمنا وأمانا من أمريكا وبريطانيا

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر قناة «TeN» اليوم الأربعاء، أن مصر صنفت أكثر أمنًا وأمان من أمريكا وبريطانيا وفقًا لمؤسسة «جلوبال فاينانس» الأمريكية، كما تحتل مصر المركز الأول في إفريقيا في جذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن بعض الأخبار والأحداث يعاد إنتاجها في غير أوانها لاستغلالها في بث شائعات لتحقيق أهداف تتمثل في خفض الروح المعنوية للمواطنين، وإثارة الشكوك والبلبلة تجاه ما تقوم به الدولة، ووضع المجتمع في أزمة.

وأوضح الإعلامي، أن مصر لديها مؤشرات من أفضل ما تكون مقارنة بالفترات السابقة، مشددًا على أنه لن يقدم رقما أو معلومة مضللة ببرنامجه، وهذا عهد عليه، معقبًا: «أنا منحاز للأخبار المدققة وللرقمنة، ومن حق المشاهد أن يعرف الحقيقة أيًا كان لونها؛ لكوننا في زمن أصبح فيه قول الحق والحقيقة عبء يزعج الآخرين، وأصبح الحديث عن الإنجازات التي تحدث له متربصون لن يدعوك تقول الحقيقة ويحاولوا يشوهوا ما تقول».

رسالة للإعلاميين والصحفيين

ووجه الإعلامي نشأت الديهي، حديثه للإعلاميين والصحفيين، بأن مهنتهم رسالة حقيقية، وإذا لم يكونوا مؤمنين بهذا فعليهم تغيير مهنتهم فورًا، مؤكدًا أن مهنة الإعلام مهنة أصحاب الأعمار القصيرة بدلًا من البحث عن المتاعب؛ نتيجة الإنهاك الذهني الكبير للبحث عن الحقائق في ظل هجمة من أهل الشر: «التزم بمبادئك وقيمك ومهنيتك، والناس لديها من الوعي والذكاء والفطنة أن يميزوا التمثيل من الحقيقي، وغبي من يحاول دغدغة مشاعر الجماهير بالكذب».