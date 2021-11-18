«الديهي»: زيادة السكان وراء عدم شعور المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ نحو 320 مليار دولار، وعدد السكان بلغ 100 مليون مواطن، مشددًا على ضرورة تثبيت النمو السكاني مع زيادة الناتج المحلي تدريجيًا.

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»: «نواجه مشكلة في كون قطار الزيادة السكانية يجري سريعًا ويلتهم جميع الإنجازات الاقتصادية، وأنه لم ولن يتوقف هدر قدراتنا وضياع مجهودنا طالما أن هناك زيادة سكانية مستمرة».

مصر كانت تواجه مشكلة في الإدارة الفاسدة

وتابع أن الزيادة السكانية سبب عدم شعور المواطن بآثار ونتائج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تواجه مشكلة في الإدارة الفاسدة والإهمال والمحسوبية والرشوة وعدم تكافؤ الفرص، وعدم وجود إرادة سياسية.

وواصل حديثه: «كان هناك أناس يشرعوا تشريعات خاطئة لتحقيق مكاسب شخصية، نحن الآن نحاول ترميم ما سبق ومع ذلك نواجه تشكيك وشائعات، الناس اتلسعت زمان من الشوربة وبتنفخ دلوقتي في الزبادي»

جماعة الإخوان سقطت أخلاقيًا

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن الصراع بين جبهتي محمود حسين وإبراهيم منير، داخل جماعة الإخوان لازال مستمرًا، وكلاهما تسببوا في إهالة التراب عن جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الجماعة سقطت أخلاقيًا واكتشف معظم أتباعها أنها فنكوش ووهم وبلا أخلاق، وأصبح لدى الجماعة مرشدين ومتحدثين باسمها وموقعين إخباريين، وهدف الطرفين والجائزة الكبرى لهم هو مصر.

الجماعة ماتت وحُررت شهادة وفاتها

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «الكتائب الإلكترونية لكلًا من إبراهيم منير ومحمود حسين، يتبادلون الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجماعة ماتت وحُررت شهادة وفاتها ولن يتقبل فيها العزاء، ادفونها واريحوا نفسكم».