طريق السويس ينتظر انتهاء التطوير.. والوزير: تكلفة المشروع 2.1 مليار جنيه

حوادث متتالية لا تنتهي على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بالتزامن مع أعمال التطوير التي تتم على مدار السنوات الماضية التي بدأت قبل 4 سنوات تقريبًا، حيث يشهد الطريق أكثر من حادث يوميًا، وخاصة في المنطقة الواصلة بين قرية أبو سلطان وقرية سرابيوم بسبب انعدام الإضاءة ليلاً بالإضافة إلى المنطقة بين جنيفة ومدخل محافظة السويس.

انتهاء 88% من أعمال التطوير

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن طريق الاسماعيلية السويس تم إنجاز ما يقرب من 88% من أعمال التطوير به، مشيراً إلى أن أعمال التطوير شملت معالجة الأماكن المنخفضة وإعادة رصفها.

وأضاف الوزير خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة السويس قبل يومين، أن الطريق تم تطويره ليصبح 3 حالات بدلاً من حارتين بعرض 13.9 متر.

وأشار الوزير إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء 4 كباري سطحية على الطريق في مناطق كوبري سيناء ومصرف المحسمة وكوبري جنيفة لتسهيل الحركة المرورية على الطريق.

2.1 مليار جنيه تكلفة المشروع

وقال الفريق كامل الوزير، أن تكلفة المشروع بلغت 2.1 مليار جنيه متضمنا تطوير الكباري القديمة وإنشاء الكباري الجديدة بعرض 23 متر لكل كوبري وطول 550 متر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفقة الفريق كامل الوزير بعض أعمال التطوير للطريق في منطقة السويس خلال زيارته للمحافظة.

حوادث متكررة

وشهد طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي قبل يومين حادث إصابة مسن في السبعينيات من العمر بإصابات بالغة جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية على طريق الإسماعيلية السويس قرب منطقة أبو سلطان.

ونقلت سيارة إسعاف الإسماعيلية المصاب إلي مستشفي جامعة قناة السويس ويدعي محمد رمضان مسعد مقيم بقرية أبو سلطان ومصاب بكسر مضاعف بساعد الأيمن، واشتباه بارتجاج في المخ

كما شهد الطريق الأسبوع الماضي انقلاب سيارة ملاكي قرب محافظة السويس أسفرت عن وفاة شابين وإصابة ثالث بإصابات خطيرة بسبب أعمال الصيانة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثث المصاب إلى المستشفى فيما تم التحفظ على جثامين المتوفيين في ثلاجة مستشفى السويس العام لحين انتهاء تحقيقات النيابة التي أمرت بدفنهما لعدم وجود شبهة جنائية.

مواطنون: أملنا انتهاء تطوير الطريق وإنارته

وقال سيد عبد العظيم أحد أهالي منطقة أبو بلح الواقعة علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي إن الطريق يعتبر إنجازا كبيرا بعد تطويره ليصبح 3 حارات مرورية.

وتابع: «الأزمة الكبري في الطريق الآن بعد عمليات التطوير هو عدم وجود إنارة عليه نهائياً ليتحول في الليل إلي ظلام دامس»، مشيراً إلى وجود مناطق سكنية متعددة بطول الطريق بدءا من الإسماعيلية وحتى السويس.

وقال عبد العظيم إن انعدام الإنارة تسبب في العديد من الحوادث الكبيرة خلال الفترة الماضية آخرها تصادم ميكروباص قبل يومين بجزء خرساني في منتصف الطريق وإصابة أكثر من 10 أشخاص واقتحام سيارة ملاكي لمقهى على الطريق وإصابة 11 بإصابات بالغة.