اتحاد طلاب «حلوان» يشارك بالمؤتمر الأول لشباب الجامعات

شارك اتحاد طلاب جامعة حلوان، فى مؤتمر شباب الجامعات الأول بجامعة الجلالة، تحت شعار «المستقبل يبدأ هنا»، وبرعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أهمية المشاركة الطلابية في المؤتمرات حرصًا من الجامعة على دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم وفهم نواة الحاضر وبناة المستقبل، مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تساهم في إعداد الشباب ودمجهم في الأنشطة الطلابية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم والنهوض بمستوى الشباب، لذا يجب تشجيعهم للتقدم والاستمرارية في العطاء.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المشاركة تساعد على تبادل الخبرات ورفع الوعي لدى الطلاب، بما يدفعهم للمشاركة في خطة التنمية المستدامة، وتعمل على تنمية انتماء وولاء الشباب لوطنهم، فالشباب هم المستقبل الحقيقي.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك به طلاب 12 جامعة مصرية وأجنبية، وتضمن عددًا من المشاركات الهامة لقصص نجاح ملهمة للطلاب، من خلال سرد بداياتهم وما تم تحقيقه حتى الآن بمختلف المجالات.