الجامعات تحدد مرور 3 أيام فقط على عمل مسحة pcr لغير المطعمين بكورونا

بدأت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، بمنع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19» للحرم الجامعي إلا في حالة تقديم الطالب أو العامل أو عضو هيئة التدريس شهادة Pcr تثبت خلو الشخص من المرض، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية أبرزها التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالجامعة وكذلك التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل وخارج القاعات والمدرجات وبوابات الدخول والخروج.

جامعة عين شمس

وشددت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، على الالتزام الكامل لقرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير المطعمين ضد فيروس كورونا من الدخول للجامعة، ويجب على من يتقدم بشهادة pcr، ألا يمر عليها 3 أيام من استخراجها مع التشديد على تطبيق كامل الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة نجحت الفترة الماضية في تطعيم أكثر من 190 ألف من الطلاب بلقاح كورونا.

جامعة أسيوط

وفي السياق ذاته، قررت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، وضع شرط تقديم شهادة تطعيم pcr كل 3 أيام لأي شخص أو طالب أو عامل أو عضو هيئة التدريس يرغب في الدخول للحرم الجامعي من غير الحاصلين على لقاح كورونا كوفيد 19، مؤكدا أنه جرى اليوم البدء في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية، أن الأمور تسير بشكل طبيعي داخل الحرم الجامعي، وعلى البوابات الرئيسية، حيث يقوم مشرفون البوابات بالكليات والإدارات المختلفة بعملهم والإطلاع على شهادات التطعيم التي تثبت حصولهم على اللقاح، ويتم توجيه من لم يحصل على اللقاح «سواء الجرعة الأولى أو الثانية» لنقاط التطعيم بإدارة رعاية الشباب.