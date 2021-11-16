الجامعات تؤكد منع دخول غير متلقي لقاح كورونا لليوم الثاني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة نجاح تنفيذ قرارات الحكومة بشأن منع غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا، من دخول المنشآت الجامعية، بدايةً من يوم أمس الاثنين 15 نوفمبر، واليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، موضحين أنه تم التيسير على غير متلقي اللقاح بتوفير أماكن للتطعيم بالقرب من بوابات الدخول للحرم الجامعي والكليات مباشرةً، وإلزام أي شخص غير راغب في تلقي اللقاح بإحضار شهادة تحليل «PCR» حديثة كل 3 أيام، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات.

«عبد الغفار»: 90% من منتسبي الجامعات حصلوا على اللقاح

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن متوسط عدد المطعمين بالجامعات ضد كورونا، يصل إلى 90% من منسوبيها، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، أن يتم الوصول إلى النسب المستهدفة، مشيراً إلى أن هناك التزام من قبل الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالحصول على اللقاح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

«الخشت»: ملتزمون بالإجراءات الاحترازية

من جانبه، أكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء، وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا، من مراعاة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل.

وحذر «الخشت» من التهاون في تطبيق قرارات الحكومة بمنع غير المُطعمين، مؤكداً أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، بما يسهم في انتظام ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

«المتيني»: تطعيم 190 ألف طالب

كما أكدت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، الالتزام الكامل بقرارات حظر دخول غير الحاصلين على اللقاح للجامعة، وقال «المتيني»، في تصريحات له أمس الاثنين، إن الجامعة نجحت خلال الفترة الماضية في تطعيم أكثر من 190 ألف طالب بلقاح كورونا.

وبدأت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور طارق الجمال، اعتباراً من يوم أمس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن منع غير الحاصلين علي لقاح كورونا، أو تقديم شهادة «PCR» كل 3 أيام، تفيد عدم الإصابة بفيروس كورونا، لأي شخص أو طالب أو عامل أو عضو هيئة التدريس.

وواصلت جامعة المنيا فعاليات مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، لتلقي لقاح فيروس كورونا لجميع منتسبيها، ووفرت خدمة التسجيل وتلقي لقاح «فايزر» لتطعيم طلابها تحت سن 18 عاماً، لتصل الجامعة بذلك إلى تحقيق البيئة الآمنة لجميع منتسبيها بعد تطعيم كافة فئاتها.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، إنه تم تخصيص إحدى قاعات النشاط الطلابي بكلية الزراعة، لإجراء عمليتي التسجيل والتطعيم للطلاب.