«شوقي»: نجتهد ليكون التعليم المصري من أفضل 10 دول بالعالم خلال 4 سنوات

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة وجود مصر في المركز 139 من أصل 140 دولة على مستوى تنافسية التعليم، مؤكدًا أنه صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام 2017، واشتمل على أكثر من عنصر من بينها التعليم، ولم يتم إصدار هذه التقارير مرة أخرى حتى الآن، «نحن في أول طريق التطوير ولدينا مشكلات كثيرة فيما يتعلق باستمرارية وتصاعدية النظام».

وزير التعليم: حقنا أن نجتهد لكي نحقق هذا الهدف

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة «المحور»، أنه يحلم بأن تكون مصر في الدول الأوائل العشرة على مستوى العالم بعد 4 سنوات، «لا أعد بذلك، لكن من حقنا أن نجتهد لكي نحقق هذا الهدف، الإمارات والسعودية فقط هم من يسبقانا في التعليم على مستوى الدول العربية في تصنيف us news، مع العلم أن متوسط دخل الفرد في الإمارات 43 ألف دولار سنويا، و23 ألف دولار سنويا في السعودية، ويبلغ عدد سكان الإمارات 10 ملايين نسمة بينما تعداد السكان في مصر 100 مليون نسمة».

المصريون في فرنسا يتمنون العودة لمصر مرة أخرى

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن ظروف المصريين العاملين في فرنسا جعلتهم يبحثون عن معيشة أفضل في بلد غريب عنهم، «بس أوعوا تفتكروا أن المصري اللي بيتغرب بره مصر ووجد معيشة أفضل هينسى مصر، ده يظل يشعر بالحنين لها، اللي عايشين في مصر حتى لو في مستوى أقل بيبقوا سعداء، والمصريون في فرنسا يتمنوا أن يعود بهم الزمن وتكون الظروف أفضل حتى لا يتركوا البلد».