أسباب اعتلال عضلة القلب وأعراضها وكيفية تجنبها.. طبيب يوضح

قد يختلط على الكثير من المرضي الربط بين اعتلال عضلة القلب وفشلها، إلا أن هناك فروق واضحة، فالأولى تؤدي بطبيعة الحال للأخرى، في حال إذ لم يتعامل المريض مع الاعتلال بشكل حذر فور علمه بطبيعة المرض الذي يعاني منه.

ووفقا لطبيب القلب الدكتور هشام عمار، فإن هناك فرق بين اعتلال عضلة وفشلها، فالأولى تعني وجود «علة» العضلة كنتيجة طبيعية إن لم تعالج بشكل صحيح لفشل عضلة القلب أو لا تؤدي في حالة تلقي العلاج.

وأوضح «عمار»، أن الاعتلال هو المرض الذي يصيب عضلة القلب ويجعلها عاجزة عن العمل لضخ الدم لجميع أجزاء الجسم المختلفة، أما فشل عضلة القلب فهو الأعراض والمضاعفات.

وأكد طبيب القلب، أن أسباب اعتلال عضلة القلب هو تناول نظام أكل غير صحي، بالإضافة لعدم ممارسة الرياضة وحدوث التوتر العصبي والتدخين.

ما هي الأمراض التي تصيب عضلة القلب

ووفقا لـ«عمار»، فإن هناك أنواع كثير من الأمراض التي تصيب عضلة القلب تختصر في الأنواع الوظيفية، أي شكل العضلة في حال مرضها، وهما اعتلال «توسعي، وتضخمي».

وأوضح طبيب القلب، أن الاعتلال التوسعي الأشهر يحدث للعضلة فيه اتساع، وعليه يحدث ضعف في عضلة القلب، وهذا الضعف يؤدي لفشل عضلة القلب وتوقف القلب المفاجئ.

أما عن أعراض اعتلال عضلة القلب، وفقا للدكتور «عمار» فمنها الشعور بالنهجان مع المجهود، وعدم استطاعة النوم على الظهر، وزيادة ضربات القلب والشعور بآلم في الصدر والإحساس بالدوخة، وأخيرا الشعور بالإرهاق في الجسم، وعلى الفور يجب استشارة طبيب القلب.

عوامل الخطورة

ونوه طبيب القلب، إلى أن هناك عوامل تسبب الخطورة ومنها ارتفاع ضغط الدم، إذ يتسبب في اعتلال عضلة القلب التضخمي والتوسعي، وضيق الشريان التاجي.

وأشار، إلى أنه في حال زيارة الطبيب والتأكد من وجود اعتلال في عضلة القلب، فيجب على الفور معالجة السبب، أي أنه إذا كان السبب وجود شريان ضيق يجب معالجته: «لو في مشكلة في الصممات نعالجها ولو في مشكلة في السكر وضغط الدم لازم نضبطه».