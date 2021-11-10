«التنمية المحلية» تعلن تطبيق حظر التدخين بديوان الوزارة بدءا من اليوم

أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تطبيق حظر التدخين على العاملين بديوان عام الوزارة والوحدات التابعة لها بداية من اليوم الأربعاء، «نبهنا على الموظفين بعدم التدخين كأحد المظاهر الحضارية للحفاظ على الصحة، وتحقيق الإصلاح البيئي».

الردع المالي يهدف للإسراع في تطبيق القرار لتحقيق الهدف الأمثل منه

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن الموظفين يرتدون الكمامات على مستوى الديوان والوحدات التابعة والمواصلات العامة ويتم متابعة ذلك منذ يناير الماضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن غرامة التدخين تصل من 50-100 جنيه، وغرامة على مدير المكان سواء وحدة محلية أو غيره تتدرج من 1000 إلى 20 ألف جنيه حسب تكرار الأمر، إذ أن الردع المالي يهدف للإسراع في تطبيق القرار لتحقيق الهدف الأمثل منه.

«التنمية المحلية»: غرامة التدخين تصل من 50-100 جنيه

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن قرار حظر التدخين في بعض الأماكن جاء في إطار اتباع الإجراءات الوقاية والاحترازية من فيروس كورونا المستجد، كما أن هذا القرار في الأساس نوع من أنواع الإجراءات الاحترازية التي بدورها نحافظ بها على صحة المواطنين المصريين.