وزير التعليم عن أزمة مناهج «4 ابتدائي»: أفضل ما أنتجته مصر في جميع المواد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي لا يرون أن هذا العام يمثل أزمة لهم، «يمكن بعض أولياء الأمور وبعض الناس الأخرى، وسنة رابعة عادية وليست سنة نقل ولا تستحق كل هذا الكلام على الإطلاق»، موضحًا أنه يطلع على كتب الصف الدراسي الرابع الابتدائي ويجد أفضل ما أنتجته مصر في العلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والدول العربية والقيم واحترام الآخر.

الهجوم على الكتب الدراسية بدأ قبل بداية العام الدراسي

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»: «وجدنا منشورًا منتشرا على منصات التواصل الاجتماعي قبل بدء الدراسة بشهر من أجل الهجوم على الكتب الدراسية، وهو ما يعني أن هناك من كان يعد العدة لتصدير هذا الرأي قبل أن يرى الناس الكتب»، موضحًا أن هناك استجابة كبيرة للتلاميذ للمناهج، وبخاصة إذا كان المدرسون يدرسون هذه المناهج بالأساليب الجديدة.

هناك استجابة كبيرة للتلاميذ للمناهج

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن جامعة هارفارد أصدرت كتابا منذ أيام قليلة بالتعاون مع منظمة اليونيسكو وأشادت فيه بمصر خلال فصلين كاملين، الأول تناول نجاح تجربة بنك المعرفة، والثاني يتعلق بتدريب المعلمين والمنظمات التعليمية والنقلة الثورية في التعليم المصري وتجربة التعليم المدمج في المدارس الحكومية.

بسمة وهبة تتحدث عن زيارتها إلى فرنسا ولقائها بالمصريين

من ناحية أخرى، أوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أنها تحدثت مع عدد كبير من المصريين في الخارج، أثناء زيارتها إلى فرنسا الأخيرة، وكثير منهم يتمنى أن يعود إلى مصر، «سألت سيدة تعيش في هولندا عندما كنت في فرنسا وأكدت لي أنها وأبنائها سوف يعودون إلى مصر، لأنها ترى أنها تغيرت إلى الأفضل، حيث لم تعرف شوارع منطقتها في آخر مرة زارت فيها مصر بسبب التطور الكبير الذي تشهده، أبناء هذه السيدة كانوا سعداء كثيرًا بالتحول التكنولوجي الرقمي في مصر وهو ما جعلها ترغب بشدة في العودة إلى مصر، فكل شيء في مصر أصبح يتم بشكل إلكتروني على غرار ما يحدث في الخارج».