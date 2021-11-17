«الموسيقيين»: لن نقبل مهرجين بالنقابة ونطالب «يوتيوب» بحذف المهرجانات

قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن النقابة رفضت عددًا من مؤديي المهرجانات وأصدرت بيانًا حول هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة المطرب «عنبة» لتلك القائمة الممنوعة من الغناء، إذ أن أغاني المهرجانات وما تحتويه من كلمات غير لائقة، لا تتناسب مع سمعة مصر الرائدة في مجال الموسيقى في العالم العربي.

وأضاف «مرتضى» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هذه النقابة أسستها كوكب الشرق أم كلثوم، ويرأسها حاليا الفنان هاني شاكر، المعروف بأمير الغناء العربي، مؤكدًا أنه يرفض وجود هذه النوعية من مؤدي الغناء داخل النقابة.

انتحال صفة موسيقي

وتابع أن الممنوعين من الغناء ليسوا من أعضاء النقابة، وتم منعهم من الغناء دون مزاولة المهنة، لافتًا إلى أن النقابة تواجه كل فترة مجموعة جديدة من المطربين، وهذه القضية بدأت منذ نحو 5 سنوات.

شروط الانتساب لنقابة الموسيقىيين

وأكد المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، أن النقابة لديها عدد من الشروط للتقديم للانتساب فيها، ويجب على من يرغب في التقدم للحصول على العضوية، أن يتقدم أوراق الثبوت التي تشمل الفيش والتشبيه، ورسوم لجنة القيد، والبطاقة، وشهادة الميلاد، ورسوم اللجنة الفنية، موضحًا أن بعدها يتم اختبار الشخص أمام كوكبة من المتخصصين في الموسيقى، لأجل امتهان المهنة الموسيقى، مع معاقبة أي عضو تصدر منه أي مخالفات.

لا مكان لمؤدي المهرجانات في الوسط الموسيقى

وأوضح، أن النقابة لم توقفهم هؤلاء المؤديين، لكنها أوقفت التعامل معهم، لأنها تعتبرهم منتحلين صفة موسيقيين، مؤكدًا أن النقابة تخاطب منصة الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» من أجل حماية المجتمع والتصدي لتلك الظواهر الغريبة، متابعًا: «مينفعش حالة الهرجلة في الوسط الموسيقى، ومكنش ينفع النقابة تقف مكتوفة الأيدي، وهاني شاكر مغناش طوال 40 سنة حاجة مش كويسة أو خارجة».