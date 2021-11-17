وزير التعليم: «تقدمنا في تصنيف us news.. ومفيش حد مجاملنا»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه وعد منذ عام 2017 بالارتقاء بتصنيفات مصر في مجال التعليم، متابعا: «عشان نطلع في تصنيف زي ده نحتاج لـ10 أو 15 سنة»، موضحًا أن البعض يروج للإحباط ويقولون إن التطوير لن يكون مجديا، ونشرنا تقدم مصر في تصنيف us news وجاءت في المركز الـ39 عالميا، والثالث عربيا ولا مجال للمجاملة في هذا التصنيف، لأن عدد الدول المشاركة فيه كبير ويبلغ 78 دولة، مازحًا: «هيجاملوا مين ولا مين».

جودة النظم التعليمية

وبشأن حلول مصر في المركز الـ 119 لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، أكد «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على قناة «المحور»، مع الإعلامية بسمة وهبة، «يقارن جودة النظم التعليمية اعتمادا على جودة النظام التعليمي الحكومي والناضج، وكان هذا الأمر في عام 2017، ولم يصدر المنتدى تصنيفه مرة أخرى»، موضحًا أن مصر تعمل وفقا للإمكانيات المتاحة لها من أجل تطوير التعليم، قائلا: «أتمنى أن نسعد بما حققناه وألا نجلد أنفسنا، والرئيس السيسي يتطرق إلى كل المشكلات ونحتاج إلى الصبر».

تطوير مصر جعلها في «حتة تانية»

من جانب آخر، أوضحت الإعلامية بسمة وهبة، أن ما حدث من تطوير في مصر جعلها في «حتة تانية»، حتى أن أبناءها في الخارج أصبحوا يرغبون في العودة إلى بلدهم بسبب انبهارهم بالتطور الكبير الذي شهدته، متابعة: «مصر متطورتش بنسبة 100%، ولسه في حاجات كتير، وحصل فيها تطورات كتير»، مؤكدة أن الإنسان المصري أصبح يعامل بكل الاحترام بسبب جواز سفره، وهذا ما رصدته في زيارتها الأخيرة للعاصمة الفرنسية باريس، ضمن الوفد الإعلامي المسافر على هامش مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.