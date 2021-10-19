الذهب التركي ينتشر بالأسواق المحلية.. و«الشعبة»: خامة عالية ومصنعية أقل

انتشرت المشغولات الذهبية التركية في سوق الصاغة المحلية مؤخرا، بصورة لفتت الانتباه، وسألت «الوطن» أحد خبراء صناعة الذهب في مصر للوقوف على أسباب انتشاره ومعرفة أشهر الأماكن المعروض بها ومدى الإقبال عليه مقارنة بالماركات الأخرى.

الذهب التركي يتحدى المحلي والخليجي في سوق الصاغة

وقال وديع أنطون، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن منتجات الذهب تركية المنشأ بدأت في الانتشار بالسوق المحلي في الآونة الأخيرة، موضحا أن بداية انتشاره في مصر تعود إلى سنوات عديدة، وذلك عندما طرحه التجار في لمنافسة المشغولات الذهبية الهندية والتقليدية، والتغلب على ارتفاع سعر المصنعية.

وأضاف «أنطون»، أن قطع الذهب التركي يتم تشكيلها من عيار الذهب 22 قيراط، الأفضل بين عيارات الذهب والأقرب إلى الذهب الخام، بخلاف المشغولات الذهبية المحلية والتي يتم تشكيلها غالبا من عيار 21 وعيار 18 الأدنى مرتبة، حيث يصنفان في المرتبة الثانية والثالثة في سوق الذهب.

تصميمات الذهب التركي مصدر إلهام للمصنعين

ولفت عضو شعبة الذهب، إلى تفاوت أسعار صياغة الذهب التركي حسب تصميم القطعة والمتجر الذي تعرض به وانتشاره في الشرق الأوسط، مع تأكيده على تميزه بانخفاض سعر صياغته عن نظيره السعودي، وذلك رغم تصميماته الفريدة والأقرب إلى الذوق الأوروبي، ما يجعله مناسب أكثر للراغبين في اقتناء مشغولات ذهبية للزينة وليس للادخار أو الاستثمار، وبالتالي البيع فيما بعد.

كيفية وصوله للسوق المحلي

وأكد «أنطون» على الجودة العالية للمشغولات الذهبية التركية، نظرا لشهرة تركيا وتاريخها الطويل في صناعة وتجارة الذهب، موضحا أن شركات محلية تقوم باستيراده وتدفع الرسوم لمصلحة الدمغة قبل عرضه في سوق الصاغة، ثم وصوله للمستهلك فيما بعد.

إقبال عالمي على المعرض السنوي للذهب التركي

وأشار عضو شعبة الذهب، إلى اهتمام تركيا بإقامة معرض سنوي لعرض المشغولات الذهبية مرتين في العام، وذلك حرصا من القائمين على صناعة الذهب بإسطنبول في الحفاظ على الإبداع وأصالة التصميمات، وهو ما يجد قبولا واسعا عالميا لدى الشركات المصنعة للذهب لمعرفة أحدث الموديلات ومعدات التصنيع.