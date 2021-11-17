مدرسة في بيني سويف تكرم طالبا لأمانته: أعاد 20 ألف جنيه لصاحبها

عثر طفل يبلغ من العمر 15 عامًا، بالصف الثالث الإعدادي، من قرية بني ماضي التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، على مبلغ 20 ألف جنيه، أثناء مروره بأحد شوارع قريته بعدما سقطت من أحد المارة فجرى خلف صاحبها وأعاد إليه أمواله، ليشكره الأخير أمام المارة جزاءً على حُسن تصرفه، كونه أدى الأمانة وإيمانًا بالتربية الأخلاقية الحسنة.

مدرسة بني ماضي الإعدادية تكرم الطفل لأمانته

وكرمت مدرسة بني ماضي الإعدادية بنين التابعة لإدارة ببا التعليمية جنوب بني سويف، الطالب «عمر سيد طه» بحضور زملائه ومعلمي المدرسة، وذلك تقديرًا له على أمانته، عقب إعادة مبلغ 20 ألف جنيه لصاحبها كان عثر عليها بأحد شوارع القرية، وأثنى معلمو المدرسة، على أمانة الطفل، مشيدين بموقفه كونه أدى الأمانة وإيمانًا بالتربية الأخلاقية الحسنة التي يجب تسليط الضوء على هذه النماذج في مجتمعنا حتى تكون مثالًا للاحترام والمثل الأعلى وتقديرًا للمبادئ والقيم الإنسانية في المجتمع المصري بصفة عامة.

الطفل عمر: لم أفعل إلا ما تعلمته من والدي

وقال الطفل «عمر سيد طه» 15 عامًا، إنه أثناء مروره من أحد شوارع القرية شاهد شخصًا يحمل حقيبة سقط منها مبلغ كبير من المال، فقام بالتقاطها وهرول مسرعًا خلف صاحبها ليعيد إليه أمواله، لافتًا إلى أنه حرص على أن يقف معه حتى يلملم أمواله، ويعدل حقيبته حتى لا تسقط منه النقود مرة أخرى، قبل أن تقرر إدارة مدرسته تكريمه على حُسن تصرفه.

وقال والد الطفل، إن ما حدث ما هو إلا مثال لتأدية الأمانة ونوع من التربية الأخلاقية الحسنة، وهو مقتدٍ بديننا الحنيف وإيمان بسنة رسول الله، لافتًا إلى أنه حريص دائمًا على التحدث مع أبنائه عن الأخلاق الحسنة، وميزة أن يتصف الإنسان بالصدق والأمانة اقتداءً برسولنا الكريم.