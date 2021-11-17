القبض على صاحب شركة حاول التعدي على «موديل أجنبية»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على صاحب مصنع، حاول التعدي على موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بعدما استدرجها لشقته في كومباوند دريم لاند، بحجة إجراء «فوتوسيشن» لملابس داخلية.

جلسة تصوير بملابس داخلية

وأثبتت التحريات التي أجراها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن المتهم يمتلك مصنعًا، وأجرى اتصالا بالموديل المجني عليها، وتحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، عارضًا عليها إجراء جلسة تصوير بملابس داخلية 4 قطع.

محاولة اعتداء

وكشفت التحريات، أنه أثناء وجودها معه في الشقة بـ كومباوند دريم حاول المتهم التعدي عليها جنسيا، إلا أنها تمكنت من ضربه ثم الهرب، وأبلغت الشرطة، إذ تمكنت قوة يقودها العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، من القبض على المتهم بعد التأكد من صحة الواقعة، واعترف بارتكابها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.