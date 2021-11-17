هاني شاكر عن منع مطربي المهرجانات من الغناء: «مش جديد عليهم»

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء منذ شهرين، ولكن أضيف له اليوم، أسماء الأشخاص الموقوفين، وذلك بناء على نتيجة لجنة القيد.

وعن حسن أبو الروس، قال هاني شاكر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه محول للتحقيق، والمقرر له الأحد المقبل، وذلك بسبب غنائه دون الحصول على تصاريح للغناء حتى لو أغنية واحدة، مشيرا إلى أنه لابد أن يراعي الذوق العام عند اختيار ملابسه؛ كي لا يقلده أحد.

آيتن عامر تعترض على وقف حسن أبو الروس

واعترضت أيتن عامر، على قرار نقابة المهن الموسيقية، بشأن حسن أبو الروس، وكتبت: «مظهر عام وقواعد خاصة بالنقابة اللي هي ايه يا جماعة لازم توضيح مفصل».

ومنعت النقابة، 20 مؤديا للمهرجانات من العمل، وهم كالتالي:

حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.

منع حسن شاكوش من الغناء

كما ألغت التصريح السنوي لحسن شاكوش بشكل رسمي، ووفقا للقرار يمنع كل من ليس عضوا بالنقابة أو غير مصرح له بالعمل، من الغناء في أي موقع فني دون تصحيح أوضاعه بالنقابة واجتياز الاختبارات.

وكانت نقابة المهن الموسيقية حسمت مؤخرا موقف حسن شاكوش من النقابة، وقالت إنه يكتفي بالغناء فقط على اليوتيوب، وعاتب هاني شاكر في تصريحات تليفزيونية، عمر كمال، قائلا: «لا يجب عليه دعم حسن شاكوش على الملأ؛ لأن ما فعله على المسرح خطأ كبير ولم يغفر».