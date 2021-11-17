أخبار البحيرة.. القبض على وكيل مدرسة تحرش بـ3 فتيات وتحقيق مع 82 طبيبا

شهدت محافظة البحيرة اليوم عددًا من الأحداث المهمة التي كان من أهمها تنفيذ الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة «82 طبيبا بمستشفى أبو حمص المركزي للتحقيق لتركهم العمل أثناء مواعيد العمل الرسمية و14 من العاملين بالمنشآت الخدمية والوحدات الصحية».

ورشة أطفال بإبداع دمنهور

كما استقبل مركز الإبداع الفني بدمنهور أطفال من ذوي الهمم بالقاعة الذكية وأعد لهم برنامجا ثقافيا فنيا متكاملا يهدف إلى تنمية قدراتهم ودمجهم داخل المجتمع حيث تنفرد القاعة الذكية بألعاب مخصصة للمكفوفين وكتب وقصص مكتوبة بطريقة برايل.

توزيع بطاطين

حيث قامت إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع عدد 6000 بطانيه كالآتي: «وادي النطرون، حوش عيسى، أبو حمص، أبو المطامير».

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة بحملة بإيتاي البارود تم خلالها المرور على معارض السيارات الذي أسفر عن تحرير 7 محاضر لمعارض سيارات لعدم الإعلان عن أسعار والمواصفات الخاصة بالسيارات مخالفه لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

القبض على عاطل

وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور، اليوم الأربعاء من القبض على عاطل أثناء قيامه بالإتيان بأفعال فاضحة وخلع بنطاله أمام مدرسة محمد عبد الرحمن الإعدادية المشتركة بشرنوب، بإحدى قرى مركز دمنهور بالبحيرة.

القبض على وكيل مدرسة

كما ألقت ضباط مباحث قسم شرطة مركز إيتاي البارود القبض على وكيل مدرسة يدعى شريف م ك 54 سنة وكيل مدرسة بإحدى المدارس التابعة لذات المركز، حيث تحرش على 3 طالبات في المرحلة الابتدائية أثناء تلقيهن درسا خصوصيا داخل منزله.