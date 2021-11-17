ضبط عاطل يرتكب فعلا فاضحا أمام مدرسة في البحيرة

تمكنت مباحث مركز شرطة دمنهور، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطل أثناء ارتكابه أفعالا فاضحة، وخلع بنطاله أمام مدرسة، بإحدى القرى التابعة للمركز ذاته، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ لمركز شرطة دمنهور

بداية الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور، من «رقية.م.ع» وكيلة مدرسة محمد عبد الرحمن الإعدادية المشتركة بشرنوب يفيد ارتكاب أحد الأشخاص أمام المدرسة أفعالا فاضحة، وخلع بنطاله أمام الطالبات والطلاب أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة.

فعل فاضح أمام مدرسة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد بارتكاب أحد الأشخاص فعلا فاضحا أمام مدرسة محمد عبدالرحمن، وعلى الفور توجه ضباط مباحث المركز، وجرى القبض على المتهم، ويدعى «عزت. م. ال» 45 عاما.

وتبين أن المتهم مقيم بالقرية ذاتها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.