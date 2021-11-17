القبض على وكيل مدرسة تحرش بـ3 فتيات أثناء درس خصوصي في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية في إيتاي البارود، القبض على وكيل مدرسة بعد تحرشه بثلاث فتيات أثناء إعطائهن درسا خصوصيا داخل منزله في البحيرة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بلاغا من مؤذن بالأوقاف وعامل اتهما فيه وكيل مدرسة بالتحرش بابنة الأول التي تبلع 9 سنوات تلميذه في الصف الثالث الابتدائي، وابنتي الثاني إحداهما تلميذة بالصف الرابع، والأخرى تلميذة بالصف السادس الابتدائي، وذلك عن طريق ملامسة أجزاء حساسة من جسدهن أثناء تواجدهن بمنزله لأخذ درس خصوصي.

وبالتحريات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مركز ايتاي البارود من ضبط المتهم ويدعى «شريف .م 54 عاما» يعمل وكيلا لمدرسة ابتدائية بكفر الحاجة التابعة لذات المركز.

تحرير محضر بالواقعة

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، وجه بسرعة ضبط المتهم وإحالته للنيابة وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.