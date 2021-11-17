وفاة مفاجئة لطالبة في طب الزقازيق بعد امتحان شفوي: قلبها اتكسر

«يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة.. فقد علمت بأن عفوك أعظم»، بهذا البيت من الشعر اختتمت طالبة الطب الشابة نيرمين بدوي، منشوراتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تفارق الحياة بشكل مفاجئ، مساء أمس الثلاثاء، بعد انتهاء الامتحان الشفهي في مادة الباطنة، بكلية طب جامعة الزقازيق، واجتاحت صورها موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بعد انتشار نبأ رحيلها، وتداول نشطاء مواقع التواصل صورها مصحوبة بنعيها والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة طالبة الطب

وطالعت «الوطن» الحساب الخاص بالمجني عليها الذي يحمل صورتها، إذ شهد المنشور الأخير لها مئات التعليقات من زملاء دراستها وآخرين ربما شاهدوا صورها ونعيها، وهم يدعون لها بالرحمة والمغفرة، فيما لم يتسن لـ«الوطن» الوقوف على سبب الوفاة، بينما انتشرت معلومات تؤكد أنها توفيت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، نتيجة صعوبة الامتحان الشفوي.

يتيمة الأم

ومن مطالعة حساب الفقيدة، تبين أنها يتيمة الأم، وأن والدتها توفيت نتيجة مرض عضال أصابها وعانت منه آخر سنوات عمرها، فيما واظبت «نيرمين» على نشر أدعية وطلب الدعاء لها، حتى لحقت بها، أمس الثلاثاء.

نشرت المتوفاة، منشورا عبارة عن «كوميك» حمل عبارة: «أنا بحاول أقنع نفسي إن الوضع مش بهذا السوء.. هذا السوء وهو جاي بنفسه يفهمنى الموضوع».

صاحبة البوست ماتت

تحت هذا العنوان شارك حساب اسمه «عبد الرحمن»، الكوميك الذي نشرته الراحلة، وقال: «صاحبة البوست ماتت.. ماتت من ضغط الامتحانات اللي بيحصل على الطلبة على الطلبة خصوصا الكليات العملية».

الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الفتاة ماتت بسبب الحزن الشديد والقلب المنكسر.

جمال شعبان: الفتاة ماتت من الحزن

وقال «شعبان»: «قلب نيرمين طالبة 5 طب انكسر ولم يحتمل ضغط امتحان الشفوي عند واحد من غلاظ الأكباد، وفارقت الحياة، الزعل بيكسر القلب فعلا، وضغوط الحياة ممكن تكون قاتلة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبي الله في القاسية قلوبهم، رحم الله نيرمين»، موجها حديثه لطلاب كلية الطب: «يا شباب الطب بالراحة على أنفسكم، ريلاكس مفيش حاجة مستاهلة.. يا دكاترة الطب حنانيكم.. رفقا بأبنائكم».

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق في تصريح خاص لـ«الوطن» عن تفسيره للأمر: «الحزن الشديد قد يؤدي للموت، حيث يتسبب في حدوث تقلص في الشريان التاجي، أو جلطة، أو ما يسمى بـ متلازمة القلب المنكسر نتيجة عاصفة الأدرينالين».