زلزال قوته 5.5 درجة يضرب شمال الأرجنتين

تعرضت محافظة سانتياغو ديل إستيرو، شمال الأرجنتين، أمس الأربعاء، لزلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما نقلته «روسيا اليوم»، عن مركز «جي إف زد» الألماني لعلوم الأرض، الذي أعلن أن الزلزال وقع على عمق 582 كيلومترا.

وبحسب «رويترز»، فإن المركز الألماني قد أعلن في البداية أن شدة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر، قبل أن يصحح ويعلن أنها 5.5 فقط.

زلزال في سبتمبر الماضي

جدير بالذكر أن زلزال وقع بالأرجنتين في 13 سبتمبر الماضي، تحديدًا في مدينة سان سلفادور دي خوخوي، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، في وقت مبكر من يوم الأحد الماضي، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس الواقعة جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع أضرار؛ إذ وقع على عمق 7 كيلومترات، عند خط طول 56.06، ودائرة عرض 28.27.

زلزال على سواحل غينيا

وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلنت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، موضحة أن مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كيلو متر من مدينة فنشافن، شرقي البلاد، ووقع على عمق 46.4 كيلو متر عن مستوى سطح الأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.