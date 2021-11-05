كوارث عالمية: زلزال يضرب سواحل بابوا غينيا.. وإطلاق نار في لاس فيجاس

شهدت العديد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث وحوادث، منها الزلزال الذي ضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة الواقعة في جنوب غربي المحيط الهادئ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما شهدت الولاليات المتحدة، حادث إطلاق نار في لاس فيجاس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة، موضحة أن مركز الهزة وقع على بعد 35.5 كيلو متر من مدينة فنشافن شرقي البلاد.

وأضافت الهيئة الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 46.4 كيلو متر عن مستوى سطح الأرض، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتقع «بابوا غينيا الجديدة» في منطقة «الحزام الناري» الممتدة على طول سواحل المحيط الهادي، وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم المنطقة 90 %من البراكين النشطة في العالم.

مقتل شخص واحد في حادث إطلاق النار بـ لاس فيجاس الأمريكية.. وإلقاء القبض على مشتبه به

وفي الولايات المتحدة، أطلق مسلح النار عشوائيا بمحطة وقود في لاس فيجاس الواقعة في مقاطعة كلارك بـ ولاية نيفادا، صباح أمس الخميس بـ التوقيت المحلي، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وقال الملازم راي سبنسر، من «شرطة لاس فيجاس»، إن المسلح أطلق النار على سيارة أخرى، كان فيها رجل ينتظر صديقته، بينما كانت داخل متجر محطة الوقود، وأعلن عن وفاته في المستشفى.

وأوضح سبنسر، أن المسلح دخل إلى المتجر وبدأ بإطلاق النار بشكل عشوائي، فيما قال زبائن إنهم تمكنوا من الخروج من الباب الخلفي.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن المسلح سرق بعض المستلزمات من المتجر وغادر، فيما يعتقد المحققون أن المسلح الذي وصف بأنه رجل آسيوي في العشرينات من عمره كان يرتدي سترة وحزام بندقية.

وفي وقت لاحق، قالت شرطة «لاس فيجاس»، إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم بارتكاب حادث إطلاق النار. وقال سبنسر إن شخصًا ما أرسل بلاغا للشرطة بشأن مكان المشتبه به، وفقا لما ذكره موقع «فوكس 5 فيجاس».

وفي السعودية، لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، جراء تصادم 4 سيارات على طريق «رعلة- قنا» المؤدي إلى محايل عسير، إحدى محافظات منطقة عسير الواقعة في جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر، إن المصابين الـ6 من عائلة واحدة، فهم أب وزوجته وأبناؤه، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

السلطات السعودية تعلن إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من القات المخدر

من جانبها، تمكنت دوريات الأمن البرية في مركز ضمد بقطاع الدائر بمنطقة «جازان جنوب غربي السعودية، من إحباط محاولة تهريب 825 كيلوجراما من القات المخدر، وقال المتحدث باسم حرس الحدود العقيد مسفر القريني، إن الكمية التي حجزت كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود يحمل الجنسية اليمنية.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات، أن قطارا صدم مجموعة من المهاجرين كانوا يسيرون بمحاذاة السكة قرب كاليه الواقعة شمالي البلاد، ما أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 3 آخرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال نائب رئيس منطقة «أوت دو فرانس»،فرانك ديرسين، إن جميع الضحايا من إريتريا، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة، فيما أوضحت شركة «إس.إن.سي.إف» المشغلة للقطار، أن حركة القطارات ستظل معلقة على خط «كاليه-دونكيرك» حتى صباح اليوم الجمعة.

بدورها، أعلنت منظمة الإنقاذ الخيرية «سي - آي» الألمانية، أنها طلبت من إيطاليا السماح برسو سفينتها في ميناء آمن لإنزال نحو 800 مهاجر أنقذتهم في عرض البحر المتوسط، وقالت المنظمة إن السفينة انتشلت 400 شخص من قارب خشبي مساء أمس الأول الأربعاء، في سابع عملية إنقاذ منذ إبحارها في منتصف أكتوبر الماضي ليصل إجمالي المهاجرين إلى حوالي 800.