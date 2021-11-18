عودة الدوري المصري اليوم بـ4 مواجهات قوية

تستأنف اليوم مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022، بعد فترة من التوقف، بسبب ارتباط المنتخب الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة للمرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، حيث تأهل منتخب الفراعنة للمرحلة النهائية.

ويستعرض «الوطن سبورت» مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري، حيث تُقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة.

ويلتقي في الثالثة عصرا الفريق الكروي الأول بنادي فاركو مع نظيره مصر للمقاصة، حيث يبحث فاركو بقيادة مديره الفني مجدي عبدالعاطي، عن فوزه الأول بعد الخسارة في أول 3 جولات من عمر المسابقة، فيما يأمل المقاصة في الخروج بنتيجة إيجابية، حيث يمتلك في رصيده 4 نقاط.

وفي الخامسة والنصف مساء يلتقي فريق إيسترن كومباني مع نظيره فيوتشر على ملعب بترو سبورت، في لقاء يشهد الظهور الأول للمدير الفني الجديد لإيسترن علاء عبدالعال، ليظهر بمسابقة الدوري من جديد، حيث يصطدم في مواجهة مثيرة من خارج الخطوط مع علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر.

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