طائرة الأميرة تشارلز تصل إلى القاهرة بعد قليل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بمطار القاهرة الدولي، أن الأمير تشارلز يصل القاهرة بعد قليل، وأنه من المنتظر أن يتم استقبال الأمير الضيف بمراسم استقبال خاصة؛ أمام استراحة رئاسة الجمهورية بمطار القاهرة الدولي.

تفاصيل الزيارة الثانية لـ«تشارلز وزوجته» لمصر

ويصل صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز وزوجته دوقة كورنوال مصر في ثاني زيارة رسمية لهما إلى البلاد، حيث زارا مصر خلال عام 2006 في إطار جولة عالمية شملت عدة دول وهي «السعودية والهند» بهدف تعزيز التفاهم والتسامح بشكل أفضل بين الأديان، ودعم مبادرات البيئة، وتشجيع فرص العمل والتدريب المستدامة، وتأتي الزيارة إلى مصر بعد زيارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية استغرقت يومين، في إطار جولة إلى المنطقة هي الأولى لأمير ويلز وزوجته منذ عامين بسبب وباء كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة.

الأمير سيتفقد العاصمة الإدارية

ومن المتوقع أن يتفقد الأمير عدة وجهات دينية وتراثية، وهذا بخلاف تفقده للعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.