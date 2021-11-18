إعلاميون ينعون وفاة شيرين دويك: «هتكوني في مكان أحسن»

سيطر حزن كبير على صفحات الإعلاميين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الإعلامية شيرين الدويك مساء أمس، التي رحلت بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بجلطة في الشريان التاجي.

دينا حسين تعني شيرين الدويك بكلمات مؤثرة

وقالت مذيعة التلفزيون المصري دينا حسين، بعد وفاتها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «يا الله.. صدمة كبيرة.. شيرين دويك في ذمه الله..أنا مش مصدقة...صدمه لكل اللي يعرفوها..الدنيا أبسط وأقل مما نراها ومفيش ضمان حتى للحظة واحدة قادمة».

وأضافت، «حبيبتي الجميلة شيرين، وزميلة غالية هتوحشينا أوي وعزائي إنك هتكوني في مكان أفضل بكتير جدا من اللي احنا فيه..الله يرحمك، ويحسن منزلك ويسكنك جناته، صدمة صعب استيعابها».

شيرين الشايب عن شيرين الدويك: «مفجوعة في وفاة أختي وحبيتي»

بينما قالت الإعلامية شيرين الشايب، «مش قادرة اكتب أو اتكلم لأني فعلا مفجوعة في أختي وحبيبتي الغالية وزميلة العمر الإعلامية المحترمة الراقيه جدا والجميلة الملاك شيرين دويك».

وأضافت: «دي هي اللي كانت بتسال عليا كل يوم وأنا عندي كورونا وكانت زي الفل، ربنا يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى خالص عزائي لجوزها وأولادها ونعزي أنفسنا حقيقي وجعتي قلوبنا أوي يا شيري يا حبيبتي أسالكم الدعاء لها».

كلمات مؤثرة من الإعلامية سحر عباس لصديقتها

«هو احنا في حلم ولا ايه»، بهذه الكلمات نعت الإعلامية سحر عباس مذيعة التلفزيون المصري صديقتها الراحلة شيرين دويك، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» قائلة، «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو احنا فى حلم و لا ايه، امبارح مها حسنى، والنهاردة شيرين دويك».

وعن استقبالها للخبر قالت:«صدمة اتصدمتها، أول ما خلصت هوا، بمكالمة من حبيبتى آمال تبلغنى الخبر المشؤوم، مش قادرة أوقف دموعى عليكى يا شيرى، كنت لسه شايفاكى قريب، وبنتكلم على الولاد وبنضحك، وكنتى قمر وبدر منور طول عمرك، كنتى مثال للمذيعة الملتزمة المحترمة المتميزة».

وتابعت: «ست فاضلة بمعنى الكلمة، بنت ناس محترمة وطيبة وراقية، ربنا يحسن استقبالك، ويرحم شبابك، ويصبر جوزك وولادك، ادعوا لهم يا جماعة من فضلكم، ربنا يسخر اللى يدعوا لنا».

وفاة الإعلامية شيرين الدويك

وأعلنت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع «فيس بوك»، وفاة الإعلامية شيرين الدويك.

وكتبت الصفحة: «الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها».