حبس تشكيل عصابي سرق تجار فاكهة تحت تهديد السلاح بالبحيرة

أصدر رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، قرارا بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، قاموا بسرقة مبلغ مالي من تجار فاكهة أثناء ذهابهم لشراء الفاكهة، وذلك باستخدام الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة بدر.

وكان ضباط مباحث البحيرة قد تمكنوا من كشف ملابسات تعرض شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي وسيرهما بإحدى القرى في دائرة مركز بدر، متجهان لشراء محصول فاكهة من إحدى المزارع، لسرقة مبلغ مالي منهما، بعد أن اعترض طريقهما 3 مجهولين وقاموا بتهديدهما باستخدام أسلحة نارية، واستولوا منهما على المبلغ المالي الذي كان بحوزتهما وفروا هاربين.

وتشكل على الفور فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة بمديرية أمن البحيرة، لضبط مرتكبي الواقعة.

تشكيل عصابي وراء الواقعة

وأسفرت الجهود أن وراء الواقعة، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، ومكون من 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة البحيرة.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 7 هواتف محمولة، من بينهم هاتفين مستولى عليهما من المجني عليهما، وسيارتين تم استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

ضبط أسلحة وسيارتين بحوزة المتهمين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن جزء من المبلغ المستولى عليه ويقدر بـ 250 ألف جنيه، والأسلحة المستخدمة في الواقعة، وهي عبارة عن «3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات النارية، طبنجة، 3 قطع سلاح أبيض».

وأشار المتهمين إلى إنفاقهم باقي المبلغ المالي الذي تم سرقته على متطلباتهم الشخصية، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.